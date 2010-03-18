Еврокомиссия определила основные вызовы для Януковича

Еврокомиссия определила основные вызовы, стоящие перед новым Президентом Украины в сфере энергетики.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в информационном сообщении Еврокомиссии, распространенном среди постоянных представительств стран - членов Европейского Союза.

«Главным вызовом для нового Президента (Украины – УНИАН) станет поиск решения структурных и финансовых проблем газового сектора», - отмечается в сообщении.

В целом Еврокомиссия определила четыре основных направления.

Первое направление касается получения Украиной финансовой помощи. В документе отмечается, что осенью 2008 года правительство Юлии ТИМОШЕНКО договорилось с Международным валютным фондом о получении кредита stand-by в размере 16,5 млрд. дол. Полное предоставление этого кредита было заморожено в конце 2009 года (Украина до конца 2009 года получила 10,5 млрд. дол. из 16,5 млрд. - УНИАН). Кроме того, в документе напоминается, что летом 2009 года международное сообщество сфокусировалось на предоставлении помощи Украине для оплаты закачивания газа в подземные хранилища газа для обеспечения бесперебойного транзита газа в Европу (1,7 млрд. евро от разных международных финансовых институтов – УНИАН).

“В то же время Украина не осуществила реформы газового сектора, которые были обусловлены договоренностью между Комиссией, международными финансовыми институтами и украинской властью в конце июля”, - отмечается в информационном сообщении.

Еврокомиссия отмечает, что в результате новый Президент Украины должен предпринять сейчас срочные шаги по улучшения экономической и финансовой стабильности при тесном сотрудничестве с МВФ для получения оставшейся части кредита stand-by, а также для получения возможной бюджетной помощи со стороны ЕС.

Второе направление касается непосредственно реформ в газовом секторе. Еврокомиссия отмечает, что в декабре 2009 года министерская конференция Энергетического содружества в целом одобрила присоединение Украины. Вместе с тем, само присоединение произойдет лишь после одобрения Украиной нового газового законодательства, которое бы отвечало европейскому.

Третье направление касается решения технических вопросов.

“Комиссия способствовала дискуссиям с газовой индустрией ЕС о возможном решении проблемных газовых отношений между Россией и Украиной. Обсуждаемые возможности включали: 1) приобретение газа европейской промышленностью и хранение его в газовых хранилищах Украины; 2) создание консорциума для управления украинской газотранспортной системой; 3) физическое отделение транзитной системы от остальной украинской внутренней газовой системы”, - говорится в сообщении.

Еврокомиссия отмечает, что ни одно из этих предложений не получило достаточной поддержки от всех сторон переговоров – ЕС, европейской газовой промышленности, России и “Газпрома”, а также Украины и “Нафтогаз”. В то же время Еврокомиссия обращает внимание на то, что новый Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выступает сейчас за создание трехстороннего консорциума по управлению украинской газотранспортной системой.

Четвертое направление, по информации Еврокомиссии, касается модернизации основной газотранспортной инфраструктуры Украины. В связи с этим Еврокомиссия обращает внимание на проведенную 23 марта 2009 года в Брюсселе инвестиционную конференцию, по итогам которой Всемирный банк, ЕБРР и Европейский инвестиционный банк заявили о готовности предоставить финансирование “Нафтогазу Украины” на модернизацию в обмен на реформирование газового рынка. Комиссия также обращает внимание на то, что после конференции был создан технический координационный подраздел для наблюдения за имплементацией соответствующих проектов.