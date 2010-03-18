НКРЭ выдала 10 облгазам лицензии на распределение и поставку газа

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики решила выдать 10 областным газоснабжающим компаниям лицензии на осуществлении деятельности по распределению природного и нефтяного газа, и на поставку газа по регулируемому тарифу.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения комиссия приняла на заседании в четверг.

В частности, лицензии выданы компаниям «Днепропетровскгаз», «Львовгаз», «Мелитопольгаз», «Житомиргаз», «Макеевкагаз», «Закарпатгаз», «Мариупольгаз», «Черкассыгаз», «Луганскгаз» и «Тернопольгоргаз».

Лицензии выданы сроком на 5 лет в связи с окончанием срока действия старых лицензий.