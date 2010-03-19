Мировые цены на нефть понизились

Цены на нефть на мировых рынках в четверг, 18 марта, понизились на фоне укрепления американского доллара по отношению к евро, сообщает РИА Новости

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil понизилась на 0,73 доллара - до 82,20 доллара за баррель.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов упала на 0,48 доллара - до 81,48 доллара за баррель.