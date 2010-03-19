Венесуэла в мае начнет поставлять нефть в Беларусь

Венесуэла в мае т.г. поставит в Беларусь через одесский порт пробную партию нефти в объеме до 80 тыс. т, а до конца года планирует поставить до 4 млн. т.

Об этом сообщается на сайте президента Беларуси.

Контракт по поставке нефти был подписан 17 марта т.г. в Каракасе по завершении переговоров президентов Беларуси и Венесуэлы Александра ЛУКАШЕНКО и Уго ЧАВЕСА.

Кроме того, в течение двух месяцев планируется создать совместное белорусско-венесуэльское предприятие по поставкам нефти, в котором 75% акций будет принадлежать Венесуэле, 25% - Беларуси. Сырая нефть будет поставляться через порт Одессы для последующей ее переработки на Мозырском НПЗ.

Также подписана лицензия на право разработки Беларусью газовых месторождений и добычи газа на шести месторождениях в Венесуэле, а также договор об учреждении совместного предприятия по оказанию сервисных услуг в области добычи нефти. В 2010 году в Венесуэлу будет поставлено 2 тыс. комплектов газового оборудования, контракт на поставку которых был подписан во время работы в Каракасе 11-13 марта Белорусско-венесуэльской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Как сообщал УНИАН, президенты Беларуси и Венесуэлы Александр ЛУКАШЕНКО и Уго ЧАВЕС в результате состоявшихся 15 марта в Каракасе переговоров в рамках официального визита главы белорусского государства в Венесуэлу достигли договоренности о том, что Венесуэла будет поставлять нефть в Беларусь для переработки на белорусских предприятиях и совместной реализации на европейском рынке.