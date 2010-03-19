Европа усиливает безопасность поставок газа

Комитет по вопросам промышленности Европарламента одобрил проект законодательства об усилении безопасности поставок газа.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщила пресс-служба Европарламента.

Согласно сообщению, соответствующее решение было одобрено на заседании Комитета 18 марта.

Проект регулирования предусматривает введение индикатора “N-1”, который будет определять готовность страны-члена к прерыванию поставки газа через основную транспортную инфраструктуру. Регулирование предусматривает, каким образом будет определяться основная транспортная инфраструктура, а также каким образом будет оцениваться готовность страны к ситуации, связанной с прерыванием поставки газа основной инфраструктурой.

При этом страны-члены должны обеспечить, чтобы даже в случае проблем с поставками газа по основной транспортной структуре, газ мог поставляться по другим транспортным путям.

С этой целью национальные органы власти должны обеспечить возможность реверсивной поставки газа в случае необходимости, и обеспечить объединение газовых сетей с тем, чтобы ни одна страна-член не зависела от поставок газа лишь от одной третьей страны.

Регулирование предусматривает трехлетний переходный период для достижения странами соответствия индикатору “N-1”.

По данным Еврокомиссии, на сегодняшний день лучше всех соответствуют предложенным стандартам “N-1” Дания, Греция, Германия и Бельгия, меньше всех – Словения и Литва, где нужные значительные инвестиции для развития инфраструктуры.

Депутаты также добавили в проект законодательства требование к Еврокомиссии создать долгосрочную стратегию поставок. А уже через год после вступления в действие регулирования предполагается заслушать доклад Еврокомиссии по оценке имеющихся в Европе мощностей использования сжиженного газа, оценке объемов газа, который может храниться в хранилищах, а также оценке регионального сотрудничества вместе с рекомендациями относительно его улучшения.

Регулирование также предусматривает действия власти в случаях чрезвычайных ситуаций. Так, чрезвычайное положение должно вводиться автоматически в случаях, когда больше, чем одна страна-член ЕС объявила чрезвычайное положение, когда суточный импорт газа в ЕС уменьшается на 20% и больше, а также когда поставки газа из третьих стран в специфические регионы ЕС уменьшаются больше, чем 10% суточного импорта.

В документе определяются страны, сотрудничество между которыми, среди прочего, должно усилить их энергетическую безопасность. К таким специфическим регионам относятся: Испания, Португалия и Франция; Ирландия и Великобритания; Болгария, Греция и Румыния; Дания и Швеция; Словения, Италия, Австрия, Венгрия и Румыния; Польша и Германия; Франция, Германия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург.

Кроме того, Еврокомиссия может объявить чрезвычайное положение по запросу одной из стран-членов. (Проект регулирования, предложенный Еврокомиссией, предусматривал право Комиссии объявлять чрезвычайное положение лишь в случае уменьшения суточного импорта газа на 10% - УНИАН).

Депутаты отметили, что страны-члены, разрабатывая свои планы на случай возможных срывов в поставках газа, должны в первую очередь предусматривать рыночные механизмы, применяя нерыночные подходы лишь в тех случаях, когда рынок самостоятельно не сможет справиться с прерыванием поставок.

Комитет также решил отменить предложенный Еврокомиссией перечень защищенных потребителей, поставки газа которым должны обеспечиваться в первую очередь, включавший школы, госпиталя, малый и средний бизнес. Комитет считает, что право определять приоритетных потребителей нужно предоставить странам-членам.

Кроме того, депутаты считают, что поставщики газа должны быть в состоянии обеспечить поставки газа защищенным потребителям на случай чрезвычайных ситуаций в течение 45 дней наивысшего потребления газа, а не 60 дней, как это предлагала Еврокомиссия.

Предусматривается, что проект регулирования будет вынесен на голосование в сессионном зале Европарламента во второй половине мая, после чего его должен поддержать Совет министров по вопросам энергетики ЕС.

Как сообщал УНИАН, Еврокомиссия подготовила проект законодательства для предупреждения срывов в поставках газа 16 июля 2009 года, и передала его на рассмотрение Европарламенту и Совету министров ЕС.

Проект был разработан после газового кризиса января 2009 года, когда из-за проблем между Украиной и Россией Европа не получала российский газ с 7 по 20 января.

Тогдашний комиссар ЕС по вопросам энергетики Андрис ПИБАЛГС, представляя проект законодательства, отметил, что кризис дал возможность вынести три основных урока: необходимость улучшать деятельность внутреннего рынка ЕС, наличие очень разной ситуации относительно зависимости от газа в разных странах-членах ЕС, а также необходимость для Европы координировать свои действия в случае кризисов.