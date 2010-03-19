Кабмин намерен передачть украинскую ГТС в концессию

Правительство намерено инициировать создание тройственного газотранспортного консорциума, который объединит производителя, поставщика и потребителя газа и передачу украинской ГТС в концессию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Запорожской ОГА первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.

"Создается тройственный газотранспортный консорциум. Это Украина, Россия и страны Евросоюза. Фактически увязывается в одно единое целое страна, которая имеет сам ресурс – газ, страна, которая занимается транзитом, и страны, которые потребляют газ. После этого будет, уже фактически он готов, закон о передаче газотранспортной системы в концессию. И будет предложено, чтобы после создания тройственного газотранспортного консорциума систему передать в концессию", - заявил А. КЛЮЕВ.

Таким образом, по словам первого вице-премьер-министра, удастся решить проблемы сохранения ГТС в собственности государства и привлечения финансовых ресурсов для реконструкции системы.

"Тем самым остается газотранспортная система в государстве. Мы сможем привлечь необходимые финансовые ресурсы Евросоюза для реконструкции газотранспортной системы", - сообщил А. КЛЮЕВ.

По его мнению, в результате такого подхода будет так же обеспечена надежность поставок газа через украинскую ГТС, и повысится статус Украины в мире.

"Мы сможем обеспечить стабильные поставки газа из Российской федерации и стабильные поставки газа транзитом через Украину в Евросоюз. Тем самым мы сможем создать привлекательность самого государства Украина как транзитной страны", - заявил А. КЛЮЕВ.