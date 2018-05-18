«Духовные» искания украинского химпрома приведут к дешевому газу?..

В распоряжение УНИАН попал весьма примечательный документ – письмо Московского Патриархата в адрес российского правительства с просьбой посодействовать заключению прямых контрактов на поставки газа между "Газпромом" и украинскими химическими предприятиями. Как говорится в письме, таким образом Патриархат отреагировал на ходатайство Союза химиков Украины, направленное в его адрес. С каких пор Московский Патриархат Русской православной церкви стал лоббистской структурой на газовом рынке, да еще и Украины, совершенно не понятно. Но вряд ли президент Союза химиков Алексей Голубов стал бы понапрасну беспокоить Патриарха Московского и всея Руси Кирилла своими ходатайствами, если бы не рассчитывал на реальный результат. Но если абстрагироваться от неожиданных коллизий, возникших в процессе поиска украинским химпромом более дешевого газа, то возникает вопрос, как прямые контракты на поставки российского «голубого топлива» отдельным отраслям промышленности отразятся на украинском рынке газа?..

За химиков бедных замолвите слово

Московский Патриархат откликнулся на просьбу Союза химиков Украины и обратился к правительству России с соответствующим ходатайством. Письмо направлено в адрес первого заместителя председателя правительства РФ, председателя совета директоров ОАО «Газпром» Виктора Зубкова. Оно датировано 26 февраля 2010 года и подписано председателем отдела Московского Патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества Всеволодом Чаплиным.

«Поводом для настоящего обращения к Вам (В.Зубкову – УНИАН) послужило поступившее на имя Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла письмо президента Союза химиков Украины А.Голубова с просьбой ходатайствовать перед правительством России о предоставлении возможности ОАО «Газпром» и другим компаниям, занимающимся добычей природного газа, напрямую сотрудничать с химическими предприятиями Украины, используя толлинговые схемы либо поставляя газ по ценам, позволяющим выпускать им конкурентоспособную продукцию», - говорится в письме.

Патриархат также просит первого вице-премьера РФ «обратить внимание» на позицию А.Голубова, «принимая во внимание существенную помощь, которую оказывают Украинской православной Церкви Московского Патриархата предприятия химической промышленности Украины».

О выполнении просьбы А.Голубова Патриархат проинформировал президента Союза химиков Украины письмом от 11 марта.

В Московском Патриархате УНИАН подтвердили факт существования такого письма, отметив, что своим обращением в адрес В.Зубкова Патриархат не брал на себя никаких обязательств, а лишь отреагировал на просьбу отраслевой общественной организации Украины. При этом подчеркивалось, что разного рода просьб и обращений на имя Патриарха Кирилла приходит достаточно много, и Патриархат старается не оставлять их без внимания.

Иначе как жестом отчаяния обращение Союза химиков к Московскому Патриархату не назовешь. Ситуация действительно складывается крайне тяжелая. Об этом говорится и в письме Союза химиков к Президенту Украины. В нем отмечается, что перспективы развития отрасли слабо прослеживаются в условиях стремительной потери конкурентоспособности. Как известно, с 1 апреля стоимость природного газа, который является для многих предприятий химпрома Украины не только топливом, но и сырьем, может вырасти до 320 долл. за 1 тыс. кубометров. Химики констатируют, что новая цена приведет к остановке предприятий, производящих минеральные удобрения. Они просят оставить для предприятий, использующих газ в качестве сырья, цену газа на уровне 1584,4 грн., почти вдвое ниже ожидаемой. Однако химики прекрасно понимают, что дешевый газ для них означает необходимость выделения соответствующих дотаций из госбюджета, а их, скорее всего, не будет. Альтернативные варианты удешевления «голубого топлива» (в частности переход на сжиженный газ) требуют не только значительных вложений, но 2-3-х лет для реализации, тогда как вопрос о выживании встанет уже завтра…

Клирикальное лобби – российское know how

Но эксперты, особенно оппозиционные, сантиментов лишены напрочь. Так, у экс-советника премьер-министра Украины по энергетическим вопросам, члена Комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Александра Гудымы обращение к церкви вызвало удивление. «За все годы украинской независимости я не слышал ни об одном ходатайстве и ни об одном решении правительства или Президента Украины по экономическим вопросам, которое бы проходило по линии церкви. В России подобные прецеденты есть. В частности, российская православная церковь лоббирует вопросы, связанные с производством парафина – существуют определенные структуры, которым предоставляется эксклюзивное право перерабатывать сырую нефть в парафин, для внутренних потребностей церкви. Это внутреннее дело России и ее церкви. Но, с точки зрения украинской конституции, лоббирование церковью интересов отдельных предприятий является ненормальным», - подчеркивает А.Гудыма.

Он считает, что обращение к Московскому Патриархату создает опасный прецедент - в случае удовлетворения ходатайства примеру химиков могут последовать и другие отраслевые объединения, что приведет к анархии на газовом рынке страны.

При этом эксперт задается вопросом относительно причин заинтересованности церкви в отстаивании чьих-либо экономических интересов. «Если какая-то общественная организация что-то лоббирует, то по умолчанию в этом присутствует интерес самого лоббиста. Трудно поверить, что прямой лоббизм в данном случае может быть абсолютно бескорыстным», - отмечает А.Гудыма.

Вместе с тем он считает, что “Газпром” вряд ли пойдет на заключение прямых контрактов с химическими предприятиями Украины. “Сегодня “Газпром” имеет с Украиной четкие договоренности, подписанные Юлией Тимошенко в январе 2009 года, и эти договоренности Россию устраивают”, - добавил он.

На газовом рынке Украины россиян никто не ждет?

Прямой выход “Газпрома” или его дочерних компаний на газовый рынок Украины – крайне сомнителен. Как считает А.Гудыма, это создаст проблемы для компаний, которые контролирует ближайшее окружение нынешнего Президента. “В частности, если верить Дмитрию Фирташу, он контролирует 2/3 украинских облгазов и вряд ли захочет отдавать этот рынок россиянам”, - считает эксперт.

Как известно, россияне уже высказали заинтересованность в открытии украинского рынка для прямых поставок газа потребителям. Так, директор Фонда национальной энергетической безопасности РФ Константин Симонов не исключает, что Россия может пойти на уступки для Украины по цене на газ, но не «за так». «Компромисс определенный может быть найден, но и Украина в этой ситуации должна пойти на определенные уступки. Я думаю, что в качестве такой меры могла бы стать либерализация украинского газового рынка. То есть, открыть продавцам газа доступ к конечным потребителям», – пояснил российский эксперт.

Сегодня единственным продавцом газа на внутреннем украинском рынке остается «Нафтогаз». Работающая у нас дочерняя структура «Газпрома» – компания «Газпромсбыт-Украина» – обязана покупать газ у «Нафтогаза», а потом поставлять его конечным потребителям.

По мнению А.Гудымы, “Нафтогаз” абсолютно не заинтересован в приходе российских компаний на рынок Украины. “Финансовое состояние “Нафтогаза”, которое в последнее время и без того сложное, напрямую зависит от продаж газа на внутреннем рынке. Если исходить из интересов государства, то “Нафтогаз” должен выступать однозначно против”, - подчеркнул эксперт.

Из комментария А.Гудымы можно сделать вывод, что в украинском правительстве по поводу ходатайства Союза химиков может сформироваться две прямо противоположные позиции. Этим оно будет напоминать “горячо любимого” предыдущим Кабмином Дмитрия Фирташа, который, с одной стороны, не захочет лишаться прибыли, поступающей от подконтрольных ему облгазов, а с другой, будучи крупным собственником химических активов, будет не против получать более дешевый газ напрямую от российских поставщиков.

Как отметил А.Гудыма, на сегодняшний день приоритетными в газовых вопросах должны быть интересы государства, а не отдельных отраслей промышленности. «В апреле придется рассчитываться за российский газ, а это сумма более 700 млн. долл.», - напомнил он.

Московский Патриархат пополнил ряды сторонников либерализации газового рынка Украины

Между тем, прямые контракты химпредприятий с «Газпромом» это, безусловно, - шаг на встречу здоровой конкуренции на внутреннем рынке газа. О необходимости его либерализации говорило и правительство Юлии Тимошенко, правда, так ничего для этого и не сделав.

Как считает независимый эксперт по энергетическим вопросам Александр Нарбут, новая власть пока не сформулировала свою позицию относительно энергетической стратегии Украины. «То есть, будет ли «Нафтогаз» ключевым игроком на украинском рынке газа или же на его месте должны возникнуть другие компании, которые будут отвечать за весь комплекс вопросов, но каждая в своей сфере, что соответствует нашим обязательствам, согласно брюссельской декларации, пока не ясно», - поясняет эксперт.

При этом А.Нарбут подчеркивает, что является сторонником либеральной рыночной модели газового рынка Украины. «Если исходить из либеральной модели рынка, то чем выше конкуренция, тем ниже цена газа для потребителя. К тому же существует прошлогоднее постановление Кабмина, которое позволяет украинским металлургам и химикам самостоятельно выходить на прямые контракты по поставкам газа. Но на практике свои права ни химики, ни металлурги не использовали», - отметил А.Нарбут. «Безусловно, «Нафтогаз» заинтересован в том, чтобы не потерять этих клиентов, хотя бы на тот период, пока будет происходить его реформирование. Даже присутствие на рынке «Газпромсбыт-Украина» не в интересах «Нафтогаза», так как без этой компании он мог бы получать с украинского рынка еще большую прибыль. Тем более “Нафтогаз” не заинтересован в заключение прямых контрактов химпромом», - пояснил эксперт.

Он считает, что украинские химики заслужат аплодисменты, если им удастся заключить прямой контракт на покупку российского газа, который в интересах отечественной промышленности – чем меньше посредников в газовых контрактах, тем ниже цена газа и выше конкурентоспособность украинской продукции.

По мнению А.Нарбута, обращение химиков лишний раз свидетельствует о плохой организации украинского газового рынка. «Следует ускорить работу над законопроектом о рынке природного газа, а после его широкого публичного обсуждения передать на голосование в парламент. Таким образом, будут созданы правила игры на рынке газа, которые и повлекут за собой его трансформацию», - подчеркивает А.Нарбут.

В заключение нельзя не отметить, что А.Нарбут, как и его коллега, выразил недоумение относительно каналов, по которым Союз химиков Украины решил обратиться к «Газпрому». С другой стороны, если результат окажется позитивным, есть смысл распространить практику подобных обращений, задействовав в интересах украинской промышленности связи и влияние Главного раввината или Совета муфтиев. В конце концов, можно и до Ватикана дойти…

Антон Лосев (УНИАН)