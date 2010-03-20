Роль МИД Украины в газовых переговорах усилится

Министр иностранных дел Константин ГРИЩЕНКО считает, что МИД Украины будет играть значительно большую роль в газовых переговорах с Российской Федерацией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера в эфире телеканала “Интер”.

«Я думаю, что мы будем играть значительно большую роль сейчас. Хотя мы никогда не сможем подменить специалистов», - сказал министр.

По его словам, необходимо понять, что поставки газа в Европу через Украину - это большой стратегический и политический вопрос.

К.ГРИЩЕНКО считает, что МИД Украины не должно вмешиваться в хозяйственную часть этих переговоров.

«Но, с другой стороны, необходимо понимать, что есть политическое измерение, и мы должны максимально влиять на то, чтобы мы видели перспективу, а не просто думали о настоящем», - сказал он.

Отвечая на вопрос, будет ли реализована Брюссельская декларация по модернизации ГТС Украины, К.ГРИЩЕНКО отметил, что необходимо разобраться в возможностях реализации этой схемы, подумать над другими схемами, над возможностями их сочетания, и, в конце концов, избрать то, что сегодня наиболее отвечает украинским интересам.

Он также отметил, что, когда в Москве 19 января 2009 года подписывались украинско-российские газовые контракты, ему было очевидно, что происходит то, что может создать колоссальные трудности не только для экономики Украины, но и «для ощущения того, что мы способны контролировать процесс ведения таких переговоров».

К.ГРИЩЕНКО убежден, что на сегодняшний день созданы все условия для того, чтобы прогнозируемо вести переговоры, которые позволят выйти на результат, удовлетворяющий и Украину, и Европу, и Россию.

Министр также отметил, что уже пройден этап договоренностей, которые могут быть выгодны лишь определенной группе людей.