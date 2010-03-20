Кабмин уволил первых зам.министров топлива и энергетики
13:20, 20 марта 2010Энергетика
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А также угольной промышленности
Кабинет министров 17 марта уволил первого заместителя министра топлива и энергетики Украины Олега БУГАЕВА, а также первого заместителя министра угольной промышленности Александра ФРАНЦИШКО.
Об этом сообщает Управление в связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины.
Кроме того, правительство приняло отставку заместителя министра топлива и энергетики Украины Сергея ПАВЛУШИ.
Как сообщалось ранее, Кабмин назначил первыми заместителями министра топлива и энергетики Владимира МАКУХУ и Сергея ЧЕХА, заместителем министра топлива и энергетики Никиту КОНСТАНТИНОВА.
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