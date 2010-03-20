Кабмин уволил первых зам.министров топлива и энергетики

Кабинет министров 17 марта уволил первого заместителя министра топлива и энергетики Украины Олега БУГАЕВА, а также первого заместителя министра угольной промышленности Александра ФРАНЦИШКО.

Об этом сообщает Управление в связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины.

Кроме того, правительство приняло отставку заместителя министра топлива и энергетики Украины Сергея ПАВЛУШИ.

Как сообщалось ранее, Кабмин назначил первыми заместителями министра топлива и энергетики Владимира МАКУХУ и Сергея ЧЕХА, заместителем министра топлива и энергетики Никиту КОНСТАНТИНОВА.