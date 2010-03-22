Клюев: Весь азиатский и российский газ должен качаться через Украину

Украина будет создавать условия, чтоб весь азиатский и российский газ экспортировался в Европу через украинскую ГТС.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ в эфире телеканала ICTV, говоря о предстоящих украинско-российских переговоров, которые должны начаться в Москве на следующей неделе.

«Естественно мы поставим вопрос о том, чтобы цена была ниже. Мы будем создавать в Украине максимально благоприятные условия для того, чтобы транзит газа из России либо стран Азии шел только через Украину на страны Евросоюза. То есть, мы будем комплексно ставить эти вопросы потому, что та политика, которая проводилась последние 5 лет по отношению к нашим соседям, к России, она, скажем так, несколько неадекватна», - заявил А.КЛЮЕВ.

Он отметил, что Украина должна остаться основным транзитером не только газа, но и нефти.

«Не только это касается газа, той же самой нефти. Транзитные потоки, допустим по железной дороге - это развивать порты. Потому, что через Украину с России, через Украину в страны Евросоюза - это самое выгодное направление», - отметил А.КЛЮЕВ.

При этом вице-премьер в очередной раз подчеркнул необходимость создания газотранспортного консорциума. «Если мы не будем делать консорциум, то риск для Украины огромный… За последние 5 лет страны Евросоюза и Россия поняли, что Украина – не надежный партнер, все, что касается транзита того же самого газа либо нефти. И приняли решение – (строить – УНИАН) газопроводы в обход Украины. Строится на полную мощность так называемый «Северный поток». Построен был «Голубой поток». Подписаны контракты на строительство «Южного потока». Мы можем придти к ситуации, когда лет через 5, через 7 весь газ, который будет идти с России либо стран Азии на Евросоюз, будет обходить Украину», - отметил А.КЛЮЕВ.

При этом он подчеркнул, что при создании консорциума газотранспортная система останется в собственности Украины. «Предлагается создать газотранспортный консорциум - Украина, допустим, Россия, страны Евросоюза. Дальше, предлагается принять закон о том, чтобы этому консорциуму передать ГТС в концессию. То есть, получается так, что консорциум берет на себя обязательства эксплуатировать ГТС, инвестировать в нее, реконструировать, развивать, увеличивать объемы прокачки, увеличивать мощности самой ГТС. Но в то же время сама система, согласно закону, который мы уже фактически подготовили, остается государственной собственностью, и никуда с Украины эта собственность не вывозится и никак она не меняется», - отметил А.КЛЮЕВ.