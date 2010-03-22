Предприятия ЖКХ оплачивают потребленный газ на 18-20%
08:20, 22 марта 2010Энергетика
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Заявляет Клюев
Предприятия жилищно-коммунального хозяйства платят за потребленный газ на уровне 18-20% от необходимой суммы.
Об этом заявил первый вице-премьер Украины Андрей КЛЮЕВ в эфире телеканала ICTV в воскресенье.
«Предприятия жилищно-коммунального хозяйства за газ оплачивают в пределах 18-20%. Ну, фактически - это вообще ничего не платят», - сказал А.КЛЮЕВ.
Вместе с этим он отметил, что в любом случае, за полученный в марте газ НАК «Нафтогаз Украины» заплатит в установленные сроки - до 7 апреля.
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