Предприятия ЖКХ оплачивают потребленный газ на 18-20%

Предприятия жилищно-коммунального хозяйства платят за потребленный газ на уровне 18-20% от необходимой суммы.

Об этом заявил первый вице-премьер Украины Андрей КЛЮЕВ в эфире телеканала ICTV в воскресенье.

«Предприятия жилищно-коммунального хозяйства за газ оплачивают в пределах 18-20%. Ну, фактически - это вообще ничего не платят», - сказал А.КЛЮЕВ.

Вместе с этим он отметил, что в любом случае, за полученный в марте газ НАК «Нафтогаз Украины» заплатит в установленные сроки - до 7 апреля.