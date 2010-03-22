Нефть снижается на фоне роста доллара

Нефть дешевеет на фоне роста доллара

Нефть снижается в понедельник под влиянием доллара, который вырос из-за опасений по поводу долговых проблем в Греции. сообщает Рейтер.

Кроме того, неожиданное повышение ключевой ставки в Индии вызвало опасения по поводу спроса на "черное золото".

Однако данные, свидетельствующие о том, что экспорт топлива из Китая снизился в феврале по сравнению с январем, приглушил страх перед перепроизводством.

К 8.20 МСК апрельские фьючерсы на американскую легкую нефть потеряли $0,43 до $80,25. Фьючерсы на нефть сорта Brent подешевели на $0,27 до $79,61.

В марте нефти четыре раза удалось преодолеть уровень $83 за баррель, однако она не смогла удержать позиции. Одной из причин этого является то, что инвесторы ожидают перепроизводства "черного золота" в этом году.

Аналитики, опрошенные Рейтер, считают, что избыточные поставки на рынок нефти составят 150.000 баррелей в сутки.

"Показатели рынка все еще недостаточно жесткие. Это, вместе с укреплением доллара в последние несколько месяцев, стало одной из причин того, что нефть не может продолжить ралли, - сказал Тоби Хассолл из CWA Global Markets. - Мы просто не видим достаточных оснований, чтобы оправдать рост ее стоимости. Мы все еще видим избыточные поставки в Европе и США".