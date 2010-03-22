Клюев: Новые губернаторы решат проблему с углем на ТЭС

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ надеется, что новоназначенные руководители областей смогут решить вопросы снабжения углем тепловых электростанций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в эфире телеканала ICTV.

А.КЮЕВ сообщил, что на сегодняшний день запасы угля на складах украинских тепловых электростанций ниже минимально допустимой нормы, и составляют лишь 700 тыс. тонн.

"На складах тепловых электростанций угля осталось всего 700 тыс. тонн. Это ниже минимума, который вообще может быть. Тоже самое касается и атомной энергетики", - заявил А.КЛЮЕВ.

"И хорошо то, что Президент Украины половину губернаторов уже назначил. По крайней мере уже есть люди, которые будут занимается на местах этими всеми проблемами", - убежден первый вице-премьер.