"Газовые" переговоры в Москве запланированы на завтра

Завтра в Москву планирует прибыть украинская делегация для проведения газовых переговоров.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил информированный источник в Москве.

«Визит украинской делегации для проведения газовых переговоров запланирован на завтра», - сказал он.

По его словам, в составе украинской делегации будет новое руководство ТЭК Украины.

Собеседник агентства не исключил, что украинская делегация пробудет в Москве до конца недели.

Также он сообщил, что на переговорах планируется обсудить вопросы создания газотранспортного консорциума, предоставления российской стороне возможности продавать газ непосредственно потребителям Украины в увязке со снижением цены на газ.

Как сообщал УНИАН, 17 марта Кабинет министров Украины назначил Евгения БАКУЛИНА председателем правления НАК «Нафтогаз Украины».

11 марта Верховная Рада Украины утвердила Юрия БОЙКО в должности министра топлива и энергетики Украины.