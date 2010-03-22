Создание консорциума по управлению украинской ГТС незаконно

Лидер объединенной демократической оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что создание консорциума по управлению украинской газотранспортной системой будет незаконным.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, таким образом Ю.ТИМОШЕНКО прокомментировала заявления представителей официального правительства о намерении создать газовый консорциум.

"Все иностранные партнеры, которым нынешние "чиновники" из Украины предложат создать консорциум по управлению газотранспортной системой нашего государства, должны знать, что это предложение является незаконным и противоречит национальным интересам Украины", - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер оппозиции также предупредила нынешнее правительство о будущей ответственности за незаконные действия. "Нынешняя власть - не вечна, ответственные политики вернутся к государственному рулю и отменять антигосударственные соглашения, если они будут заключены. Сдавать в управление ГТС - все равно, что сдать в управление Украину", - убеждена она.

Ю.ТИМОШЕНКО напоминает, что еще 2007 году Верховная Рада по инициативе БЮТ приняла закон, которым запрещены какие-либо формы отчуждения украинской газотранспортной системы.

Лидер оппозиции также подчеркнула, что подписан во время ее руководства правительством Украины газовый контракт с Россией о поставках и транзите природного газа обеспечивает европейскую схему ценообразования, исключает из этого процесса какую-либо политику, деполитизирует газовые отношения с Россией, а следовательно, - укрепляет государственную независимость Украины. Кроме того, этот контракт не влияет на цену на газ для населения, которое может полностью обеспечиваться газом собственной добычи.

"Поэтому консорциум нужен окружению ЯНУКОВИЧА – украинским олигархам, которые через разнообразные политические уступки, которые являются циничной торговлей независимостью и государственным суверенитетом, стремятся получить сверхдоходы и продолжить процесс присвоения стратегической собственности государства", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ 19 марта в Запорожье заявил, что правительство инициирует передачу украинской газотранспортной системы в концессию.

"Руководство государства Украина, которое сейчас ушло в отставку, вело неправильную политику: вместо того, чтобы привлекать наших партнеров работать через Украину, мы постоянно последние 5 лет искали врагов. А в результате мы можем получить, что через 5-7 лет по окончании строительства Северного и Южного потоков наша газотранспортная система будет не нужна ни России, ни странам Евросоюза. Потому что все поставки газа с России в Евросоюз пойдут в обход Украины. Нашу существующую газотранспортную систему можно будет порезать на металлолом, не более того", - заявил А.КЛЮЕВ.

Поэтому, сказал первый вице-премьер, во избежание такого результата в настоящее время инициируется создание тройного консорциума Украины, России и Евросоюза и последующая передача украинской ГТС в концессию.

Завтра, 23 марта, делегация правительства Украины планирует посетить Москву для проведения газовых переговоров. В составе делегации будет новое руководство топливно-энергетического комплекса Украины.

На переговорах планируется обсудить вопросы создания газотранспортного консорциума, предоставления российской стороне возможности продавать газ непосредственно потребителям Украины, увязывая это со снижением цены на газ для Украины