Оптовые цены на бензин в Украине выросли

С 15 по 22 марта средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты увеличились на 1,2-3,7% (в среднем на 2,8%).

Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 15 по 22 марта средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом: бензин А-80 – увеличились на 3,7%, или на 290 грн./тонна - до 8230 грн./тонна; бензин А-92 – увеличились на 3,2%, или на 270 грн./тонна - до 8820 грн./тонна; бензин А-95 – увеличились на 3,1%, или на 270 грн./тонна - до 8980 грн./тонна; дизельное топливо – увеличились на 1,2%, или на 80 грн./тонна - до 7020 грн./тонна.

Напомним, баланс (совокупность производства, импорта и экспорта) бензинов по итогам 2009 года в Украине составил 4,24 млн. тонн (в 2008 году - 4,75 млн. тонн), а дизельного топлива - 4,36 млн. тонн (в 2008 году - 5,29 млн. тонн).

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 г. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.