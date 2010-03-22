Директором «Укртрансгаза» назначен Винокуров

Директором ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» назначен экс-менеджер OstChem Holding AG (Австрия) Сергей ВИНОКУРОВ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАК «Нафтогаз Украины».

Согласно сообщению, нового руководителя трудовому коллективу компании представил сегодня председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН.

С.ВИНОКУРОВ приступил к выполнению обязанностей директора ДК «Укртрансгаз» с 22 марта т.г.

Справка УНИАН. 51-летний С.ВИНОКУРОВ до назначения на должность директора ДК «Укртрансгаз» работал исполнительным директором ООО «Ostchem Украина». Входил в состав совета директоров Ostchem Holding.

В 1981 году закончил Московский химико-технологический институт им. Д.Менделеева.

В декабре 2004 г. – сентябре 2005 г. занимал должность главного советника председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».

До назначения С.ВИНОКУРОВА на должность директора «Укртрансгаза» компанию возглавлял нынешний министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО.

ДК «Укртрансгаз» является оператором газотранспортной системы Украины. Компания эксплуатирует 36,6 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.

ООО «Ostchem Украина» является дочерней компанией OstChem Holding AG, входящей в Group DF совладельца RosUkrEnergo Дмитрия ФИРТАША.