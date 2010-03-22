Еrnst & Young проведет аудит отчетности «Киевэнерго»

ООО «Эрнст энд Янг Аудиторские услуги» (Киев) проведет аудит финансовой отчетности ОАО «Киевэнерго» за 2009 год, составленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Об этом сказано в официальном сообщении компании об итогах торгов, обнародованном в «Вестнике госзакупок».

Согласно сообщению, стоимость договора, заключенного 24 февраля т.г., составила 880 тыс. грн. (с НДС).

Как сообщал УНИАН, АК «Киевэнерго» в 2009 году сократила чистый убыток в 3,3 раза по сравнению с 2008 годом – до 129,860 млн. грн. В прошлом году компания увеличила чистый доход на 7,8% – до 6 млрд. 417,923 млн. грн. Прибыль "Киевэнерго" от операционной деятельности по итогам года составила 463,565 млн. грн.

Справка УНИАН. АЭК «Киевэнерго» (Киев) является крупнейшим производителем тепловой энергии и электроэнергии в Украине. Компания полностью обеспечивает потребности Киева в электрической и на 70% – в тепловой энергии.

Уставный фонд «Киевэнерго» составляет 27 млн. 91 тыс. грн., номинал акции – 0,25 грн.

50%+1 акция «Киевэнерго» принадлежат НАК «Энергетическая компания Украины». 12,73% акций, принадлежащих киевской городской общине, переданы в уставный фонд ЗАО «Компания «Киевэнергохолдниг».

До конца мая 2007 года номинальным держателем указанного пакета являлся КБ "Хрещатик". С июня 2007 года в качестве собственника этого пакета выступала компания Trelodia Investments Ltd. (Кипр).

Кроме того, по состоянию на январь 2008 года 24,97% акций "Киевэнерго" сконцентрировала кипрская Kapiton Trading Ltd. Еще 15,71% акций контролирует Fluminea Limited (Кипр).