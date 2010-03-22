«Турбоатом» по итогам 2009 года выплатил 33,1 млн. грн. дивидендов

ОАО "Турбоатом" сегодня выплатило государственную долю дивидендов, начисленных по итогам 2009 года в сумме 33,104 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, решение направить 35% прибыли, полученной в 2009 году, на выплату дивидендов было принято на собрании акционеров 4 февраля 2010 года.

Общий размер дивидендов по итогам 2009 года составил 44,009 млн. грн.

Оставшаяся сума дивидендов, согласно уставу акционерного общества, будет выплачена в течение 2010 года.

Как сообщал УНИАН, ОАО «Турбоатом» в 2009 году сократило чистую прибыль на 13,5% по сравнению с 2008 годом – до 125,740 млн. грн.

В 2009 году акционерам ОАО "Турбоатом" выплачены дивиденды по итогам работы в 2008 году в сумме 50,027 млн. грн., в том числе на государственную долю – 38,275 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Турбоатом" производит паровые турбины для ТЭС и АЭС, гидротурбины для ГЭС, газовые турбины для ТЭС. Производство турбин осуществляется по замкнутому циклу: от проектно-конструкторских и научно-исследовательских работ до изготовления, сборки, испытания турбин и отгрузки. В структуру "Турбоатома" входят два специальных конструкторских бюро, технологические подразделения, научно-исследовательские лаборатории, заготовительная база, механообрабатывающее производство, испытание энергетического оборудования.

Управление государственной частью акций ОАО "Турбоатом" осуществляется Фондом государственного имущества Украины, которому принадлежит 75,22% акций компании.