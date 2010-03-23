Нефть на мировых площадках подорожала

Цены на нефть на мировых рынках в понедельник, 22 марта, повысились на фоне ослабления курса доллара к основным мировым валютам, что сделало энергоресурсы более привлекательными для инвестиций.

Как передает Reuters, на нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 0,57 доллара - до 81,25 доллара за баррель.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 0,66 доллара - до 80,54 доллара за баррель.