Власти Венесуэлы обесточили 42 компании

Власти Венесуэлы приняли решение на сутки оставить без электричества 42 компании. Свое решение Каракас аргументировал отказом данных предприятий пойти на диалог с властями страны о снижении уровня потребляемого электричества на 20% в рамках борьбы с энергетическим кризисом в стране. Как сообщается, под штрафные санкции попали ряд гостиниц, ресторанов, а также офисные здания и ряд других объектов, передает Associated Press.

Кроме того, правительство Венесуэлы предупредило о возможности веерных отключений электроэнергии в ряде регионов страны.

Президент Венесуэлы Уго Чавес, в свою очередь, уже неоднократно винил сильную засуху в перебоях с электроэнергией. По его словам, именно снижение уровня воды вызывает спад производства энергии на ключевых венесуэльских ГЭС.