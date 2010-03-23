На Закарпатье нефтепродукты подоррожали на 30-40 коп.

На Закарпатье за выходные цены на нефтепродукты выросли в среднем на 30-40 коп. за литр, или на 4-5%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Государственной инспекции по контролю цен в Закарпатской области.

Сообщается, что, по оперативным данным мониторинга цен состоянием на 22.03.10, по сравнению с данными на 19.03.10, в Закарпатской области отмечен рост среднего уровня розничных цен на нефтепродукты.

Так, дизтопливо подорожало на 5,5%, с 6,78 до 7,15 грн. за 1 литр. Бензин марки А-76/80 на вырос в цене на 5,3%, с 6,83 до 7,19 грн. за литр; бензин марки АІ-92 — на 4,2%, или с 7,35 до 7,66 грн. за 1 литр; бензин марки АІ-95 — на 4,2%, или с 7,83 до 8,16 грн. за 1 литр.

Рост среднего уровня розничных цен на бензин и дизтопливо в целом по области состоялся за счет повышения розничных цен семью основными нефтетрейдерами области, на 154 АЗС которых осуществляется мониторинг.