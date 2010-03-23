Microsoft и Toshiba построят ядерный реактор нового поколения

Глава корпорации Microsoft Билл Гейтс и японская компания Toshiba объединят усилия в целях создания ядерного реактора нового поколения, который сможет работать 100 лет подряд без дозаправки, сообщает Nikkei.

Существующие реакторы нужно заправлять каждые несколько лет. Совместное предприятие сосредоточится в основном на проекте Traveling-Wave Reactor (TWR или «волновой реактор»), которые использует в качестве топлива обедненный уран. Проект реактора также предусматривает увеличение безопасности производства.

Технология была разработана компанией TerraPower, которой владеет Гейтс.