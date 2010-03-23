Украинская делегация прибыла в Москву

Украинская делегация во главе с министром топлива и энергетики Юрием БОЙКО прибыла в Москву для переговоров по газовым вопросам.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник Управления по связям с общественностью и СМИ НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ, в состав делегации также вошел новый председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН.

Также он отметил, что, предположительно, делегация вернется в Киев сегодня вечером.

Как сообщал УНИАН, на переговорах планируется обсудить вопросы создания газотранспортного консорциума, предоставления российской стороне возможности продавать газ непосредственно потребителям Украины в увязке со снижением цены на газ для Украины.

Напомним, 11 марта Верховная Рада Украины утвердила Юрия БОЙКО в должности министра топлива и энергетики Украины.

17 марта Кабинет министров Украины назначил Евгения БАКУЛИНА председателем правления НАК «Нафтогаз Украины».