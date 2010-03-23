В Украине реализация бензина через АЗС сократилась на 11%

Реализация бензина в Украине через сеть АЗС, которая насчитывает 6 230 единиц, в феврале т.г. сократилась на 11%, по сравнению с февралем 2009 года, до 217,3 тыс. тонн, а дизельного топлива – увеличилась на 6,9% – до 114,6 тыс. тонн. Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

В сообщении отмечается, что в объеме реализованного бензина 55,1% приходилось на продажу бензина марок А-94-98, 39,6% – А-90-93, 5,3% – А-72-80.

В феврале т.г. через сеть АЗС было продано в розницу светлых нефтепродуктов на общую сумму 3,097 млрд. грн., из которой 2,182 млрд. грн. (70,4%) составлял розничный товарооборот от продажи бензина моторного и 0,915 млрд. грн. (29,6%) – от продажи дизельного топлива.

На 1 марта т.г. на АЗС в остатках насчитывалось 127,7 тыс. тонн бензина и 55,3 тыс. тонн дизельного топлива.