На газовый рынок возвращается команда «РосУкрЭнерго»

К управлению газовым рынком в Украине возвращается команда «РосУкрЭнерго».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, такое мнение выразил народный депутат от БЮТ, член Комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Александр ГУДЫМА.

По его словам, олигарх Дмитрий ФИРТАШ устанавливает абсолютный контроль в газовой сфере Украины, о чем свидетельствуют последние кадровые назначения в двух ключевых госпредприятиях - «Укргаздобыче» и «Укртрансгазе».

«Назначения близких к ФИРТАШУ людей на эти объекты свидетельствуют, что он совместно из ЛЁВОЧКИНЫМ и БОЙКО фактически захватил газовый сектор Украины и устанавливает там свою диктатуру. К управлению газовым рынком возвращается команда «РосУкрЭнерго», - сказал народный депутат.

По его словам, установление Д.ФИРТАШЕМ контроля на украинском газовом рынке – это только начало. «В действительности он прицеливается на большие дивиденды. Думаю, спустя некоторое время ФИРТАШ сможет подмять под себя нефтяной сектор, прибрав к рукам еще и «Укрнафту» и «Укртранснафту», - подчеркнул А.ГУДЫМА.

Как сообщал УНИАН, директором ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» назначен экс-менеджер Ostchem Holding AG (Австрия) Сергей ВИНОКУРОВ. Он начал исполнять обязанности директора ДК «Укртрансгаз» с 22 марта.

51-летний С.ВИНОКУРОВ до назначения на должность директора ДК «Укртрансгаз» работал исполняющим директором ООО Ostchem Украина. Входил в состав совета директоров Ostchem Holding. ООО «Ostchem Украина» является дочерней компанией Ostchem Holding AG, которая входит в Group DF совладельца RosUkrEnergo Дмитрия ФИРТАША.

Директором дочерней компании «Укргаздобыча» НАК «Нафтогаз Украины» назначен Юрий БОРИСОВ.

По данным официального сайта Group DF, контролируемой совладельцем RosUkrEnergo A.G. Д.ФИРТАШЕМ, до этого назначения Ю.БОРИСОВ занимал должность генерального директора компании Ostchem Holding AG и члена совета директоров Group DF.