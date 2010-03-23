Россия уже потеряла интерес к газовому консорциуму. Такое мнение высказал эксперт Дмитрий ВЫДРИН в комментарии интернет-ресурсу “Гарт”.

По его словам, в нынешних условиях, когда идет формирование мирового рынка газа, единственное, на что может надеяться Украина в газовых отношениях с Россией – это адекватные рыночные цены на голубое топливо.

«Просить у России низкую цену на газ – то же, что поехать к МЕРКЕЛЬ с предложением, чтобы мерседесы в Украине продавались не по 100 тыс. долларов, а по 50 тыс., или чтобы Куба продавала в полцены лом, французы – шампанское», – отметил эксперт.

По его словам, нужно договариваться о том, чтобы цена на газ не была выше рыночной. «Выпрашивать преференции – это уже в прошлом. Нужно предлагать новые проекты совместно, на прибыли от которых Россия могла бы, скажем, увеличить добычу газа. Это может быть не транзит, а производство труб для Северного и Южного потоков, – объяснил Д.ВЫДРИН. – На самом деле, Россия уже потеряла интерес к газовому консорциуму, хотя бы потому, что она в любом случае будет достраивать Северный и Южный потоки, и у России не будет газа, чтобы полностью загрузить еще и украинское направление. Если два года назад Россия уговаривала нас создать консорциум, чтобы не строить обходные газопроводы, то сейчас все наоборот».

Эксперт также заметил, что через год-два будет образован мировой газовый рынок, где все будут вынуждены играть по определенным правилам. «Вскоре будет создана мировая газовая биржа, где цена на голубое топливо будет котироваться так же, как сейчас котируется цена на нефть на Лондонской или Миланской нефтяных биржах. Поэтому единственное, на что может надеяться Украина – рыночные цены на газ», – добавил он.