Эксперт: Газпром может предложить Украине проложить «Южный поток»

Компания «Газпром» может предложить Украине проложить газопровод «Южный поток» через ее территориальные воды.

Такое мнение в интервью собственному корреспонденту УНИАН в РФ высказал генеральный директор Международного института политической экспертизы (Россия) Евгений МИНЧЕНКО, комментируя сегодняшние украинско-российские газовые переговоры в Москве.

«Я не исключаю, что может возникнуть предложение Украине поучаствовать в «Южном потоке», например, предоставив свои территориальные воды. Это может стать одной из тем для обсуждения», - сказал Е.МИНЧЕНКО.

Также он отметил, что «Газпром» заинтересован в расширении допуска на внутренний украинский рынок.

«Российская сторона будет настаивать на прямых поставках украинским потребителям, минуя «Нафтогаз», - сказал он.

При этом эксперт отметил, что «ГазпромСбыт-Украина» не исчерпывал даже те квоты, которые у него есть сегодня.

В тоже время он считает, что встречным предложением с украинской стороны на переговорах будет вопрос о создании газотранспортного консорциума. Однако, по мнению Е.МИНЧЕНКО, эта тема сейчас несколько менее интересна «Газпрому», чем это было ранее. В частности, после решения запустить «Северный поток» и «Южный поток», пояснил он.