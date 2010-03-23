Профсоюзы 13 энергокомпаний просят отменить мораторий

Независимый профсоюз энергетиков Украины обратился к Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой отменить мораторий на повышение цен на электроэнергию для промышленных потребителей, а также повысить до экономически обоснованного уровня цены на электроэнергию для населения.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель профсоюза Валерий ПОГОРЕЛЫЙ со ссылкой на официальное письмо профсоюза, направленное Президенту за подписью профсоюзов 13 энергоснабжающих компаний.

По его словам, в 2008-2009 гг. государство в лице регулятора Национальной комиссии регулирования электроэнергетики поставило энергогенерирующие и энергоснабжающие компании в условия фактических доноров угольной, химической и металлургической промышленности, а также населения. Так, отметил В.ПОГОРЕЛЫЙ, сегодня при среднем тарифе для населения 20,4 коп. за кВт/ч население фактически оплачивает только 30% реальной себестоимости производимой электроэнергии. Отпускные тарифы для населения пересматривались в последний раз еще в 2006 году, при этом за этот период стоимость угля и его транспортировки для генерирующих компаний выросла в 2,2 и 1,5 раза соответственно, стоимость газа – в 3,7 раза, отметил В.ПОГОРЕЛЫЙ.

Это, в совокупности с установлением льготных тарифов для предприятий ГМК и химпрома в рамках действующего моратория, привело к значительному росту объема дотационных сертификатов в структуре оптовой рыночной цены, который по итогам 2009 года составил 15,4 млрд. грн. При этом 85,4% указанной суммы являются дотации населению. На этом фоне с ноября 2008 года «Энергорынок» не в полном объеме компенсирует облэнерго убытки по поставкам электроэнергии льготным категориям потребителей. По состоянию на начало текущего года, сумма невозвращенных дотационных сертификатов достигла 502,5 млн. грн.

В.ПОГОРЕЛЫЙ также сообщил, что в своем письме энергетики просят Президента прекратить практику изъятия регулятором средств из тарифа компаний, которые предназначаются на реализацию инвестиционных программ, возобновить взимание платы за присоединение к сетям, а также перейти на прозрачную систему тарифообразования в отношении облэнерго.

Кроме того, профсоюз просит Президента обязать НКРЭ выполнять собственное постановление о методике определения фонда оплаты труда работников энергоснабжающих компаний.