Гидроэлектростанции Украины готовы к паводку

Все гидроэлектростанции Украины готовы к пропуску паводковой воды.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил председатель правления ОАО «Укргидроэнерго» Семен ПОТАШНИК.

«Все гидростанции и на Днепре, и на Днестре готовы к пропуску паводковой воды», - сказал он.

По словам Семен ПОТАШНИК, все дамбы осмотрены, и на сегодняшний день есть официальные документы, что они готовы к пропуску воды.

Вместе с тем он заметил, что за последнюю неделю наблюдается улучшение ситуации с пропуском воды. В водохранилищах сделан определенный запас для концентрации воды и последующего ее регулирования. В связи с этим Семен ПОТАШНИК выразил уверенность в том, что дамбы всех каскадов готовы, в том числе и к ледоходу.