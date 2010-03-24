Мировые цены на нефть повысились

Цены на нефть на мировых рынках во вторник, 23 марта, повысились на фоне ожидания публикации данных о запасах нефти в США, сообщает РИА Новости

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов выросла на 0,16 доллара - до 80,70 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil, торги по которым начались во вторник, повысилась на 0,31 доллара - до 81,91 доллара за баррель.