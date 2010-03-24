Мировые цены на нефть повысились
07:50, 24 марта 2010Энергетика
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Почти до 82 долл./барр.
Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов выросла на 0,16 доллара - до 80,70 доллара за баррель.
На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil, торги по которым начались во вторник, повысилась на 0,31 доллара - до 81,91 доллара за баррель.
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