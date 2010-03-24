Ющенко: создание ГТК нарушает интересы Украины

Бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что создание международного газотранспортного консорциума для управления украинской ГТС не соответствует интересам Украины.

Об этом он заявил вчера в интервью «5 каналу».

По мнению В. ЮЩЕНКО, такую же политику проводили бывшие премьер-министры Юлия ТИМОШЕНКО и Виктор ЯНУКОВИЧ, действующий украинский Президент.

«Но им этого никто не даст. Собственно говоря, это не соответствует национальным интересам», – заявил В. ЮЩЕНКО.

На ремарку ведущего, что новая власть обосновывает создание международного консорциума необходимостью сохранить транзитные мощности Украины, В. ЮЩЕНКО отметил, что «это – ерунда», ведь потребности Европы в газе объективно увеличиваются.

Он также выразил убеждение, что «в Верховной Раде не найдется 226 безответственных депутатов - если они украинцы, - чтобы проголосовать и передать или в концессию или в аренду, или в управление украинскую газотранспортную систему».

Как сообщал УНИАН, сегодня в Москве состоялись украинско-российские переговоры по газовым вопросам, на которых планировалось обсудить, в частности, создание газотранспортного консорциума, предоставление российской стороне возможности продавать газ напрямую потребителям Украины в обмен на снижение цены российского газа для Украины.

О результатах переговоров пока неизвестно.

Ранее, 19 марта, первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ заявил, что правительство инициирует создание трехстороннего консорциума Украины, России и Евросоюза и дальнейшую передачу украинской газотранспортной системы в концессию.

Этот тезис также был одним из предвыборных обещаний кандидата в президенты В. ЯНУКОВИЧА.