Ющенко: создание ГТК нарушает интересы Украины
"Им этого никто не даст"...
Бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что создание международного газотранспортного консорциума для управления украинской ГТС не соответствует интересам Украины.
Об этом он заявил вчера в интервью «5 каналу».
По мнению В. ЮЩЕНКО, такую же политику проводили бывшие премьер-министры Юлия ТИМОШЕНКО и Виктор ЯНУКОВИЧ, действующий украинский Президент.
«Но им этого никто не даст. Собственно говоря, это не соответствует национальным интересам», – заявил В. ЮЩЕНКО.
На ремарку ведущего, что новая власть обосновывает создание международного консорциума необходимостью сохранить транзитные мощности Украины, В. ЮЩЕНКО отметил, что «это – ерунда», ведь потребности Европы в газе объективно увеличиваются.
Он также выразил убеждение, что «в Верховной Раде не найдется 226 безответственных депутатов - если они украинцы, - чтобы проголосовать и передать или в концессию или в аренду, или в управление украинскую газотранспортную систему».
Как сообщал УНИАН, сегодня в Москве состоялись украинско-российские переговоры по газовым вопросам, на которых планировалось обсудить, в частности, создание газотранспортного консорциума, предоставление российской стороне возможности продавать газ напрямую потребителям Украины в обмен на снижение цены российского газа для Украины.
О результатах переговоров пока неизвестно.
Ранее, 19 марта, первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ заявил, что правительство инициирует создание трехстороннего консорциума Украины, России и Евросоюза и дальнейшую передачу украинской газотранспортной системы в концессию.
Этот тезис также был одним из предвыборных обещаний кандидата в президенты В. ЯНУКОВИЧА.