Киев предложит "Газпрому" прямой доступ на внутренний рынок Украины. Об этом сегодня пишут российские СМИ.

Киев намерен форсировать переговоры по газу с Россией, отмечает газета "Время новостей". Издание напоминает, что 25 марта в Москву с визитом прибудет премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, чтобы быстрее решить вопрос о скидке к цене на российский газ. О визите Н.АЗАРОВА с российским премьером Владимиром ПУТИНЫМ по телефону договаривался сам Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

23 марта в Москве уже стартовали предварительные переговоры украинского министра топлива и энергетики Юрия БОЙКО и председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Евгения БАКУЛИНА с главой "Газпрома" Алексеем МИЛЛЕРОМ. Киев предлагает Москве создать газотранспортный консорциум, а взамен Украина рассчитывает добиться от "Газпрома" существенного снижения цены на газ - с 305 до 168 долларов за тысячу кубометров, пишет «Время новостей».

Киев пытается изменить подписанные правительствами Украины и России в начале 2009 года контракты на поставку и транзит газа. Договора о создании консорциума с участием ЕС и России, которому будет передана в управление ГТС Украины, может, однако, оказаться недостаточно, чтобы Москва приняла предложения Киева, отмечает Лента.ру.

"Коммерсант" пишет, что снижение цен на треть при сохранении поставок на уровне 2009 года в объеме 30 миллиардов кубометров приведет к выпадающим доходам "Газпрома" в размере 2,5-2,9 миллиарда долларов. Правительство Украины, чтобы усилить свою позицию на переговорах, предлагает допустить российскую газовую монополию к прямым поставкам газа на внутренний рынок Украины.

Сейчас весь импортный газ поступает на Украину через "Нафтогаз", а тот перепродает с наценкой в 1 доллар на тысячу кубометров часть газа "дочке" российского концерна "Газпром сбыт Украина". В 2009 году компания продала около 10 процентов от всего потребленного промышленностью газа (18 миллиардов кубометров) на Украине.

В.ЯНУКОВИЧ намерен документально зафиксировать изменение цены на российский газ уже в мае в ходе первого визита в Киев Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА. Президент Украины ранее говорил, что подписанное прежним правительством десятилетнее газовое соглашение является "несправедливым", а цены на импортный газ должны быть снижены.

Ранее в марте первый вице-премьер министр правительства Украины Андрей Клюев заявил, что правительство и парламент уже готовят новый закон о передаче украинской газотранспортной системы в концессию после создания газотранспортного консорциума. Противником подобного сценария выступила экс-премьер Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

"Газпром", для которого Украина является крупнейшим покупателем, ранее говорил, что не видит причин для пересмотра соглашений. До кризиса Украина добывала около 20 миллиардов кубометров газа в год при потреблении около 50 миллиардов.