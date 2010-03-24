Киев предложит Газпрому прямой доступ на внутренний рынок
Российские СМИ
Киев предложит "Газпрому" прямой доступ на внутренний рынок Украины. Об этом сегодня пишут российские СМИ.
Киев намерен форсировать переговоры по газу с Россией, отмечает газета "Время новостей". Издание напоминает, что 25 марта в Москву с визитом прибудет премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, чтобы быстрее решить вопрос о скидке к цене на российский газ. О визите Н.АЗАРОВА с российским премьером Владимиром ПУТИНЫМ по телефону договаривался сам Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.
23 марта в Москве уже стартовали предварительные переговоры украинского министра топлива и энергетики Юрия БОЙКО и председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Евгения БАКУЛИНА с главой "Газпрома" Алексеем МИЛЛЕРОМ. Киев предлагает Москве создать газотранспортный консорциум, а взамен Украина рассчитывает добиться от "Газпрома" существенного снижения цены на газ - с 305 до 168 долларов за тысячу кубометров, пишет «Время новостей».
Киев пытается изменить подписанные правительствами Украины и России в начале 2009 года контракты на поставку и транзит газа. Договора о создании консорциума с участием ЕС и России, которому будет передана в управление ГТС Украины, может, однако, оказаться недостаточно, чтобы Москва приняла предложения Киева, отмечает Лента.ру.
"Коммерсант" пишет, что снижение цен на треть при сохранении поставок на уровне 2009 года в объеме 30 миллиардов кубометров приведет к выпадающим доходам "Газпрома" в размере 2,5-2,9 миллиарда долларов. Правительство Украины, чтобы усилить свою позицию на переговорах, предлагает допустить российскую газовую монополию к прямым поставкам газа на внутренний рынок Украины.
Сейчас весь импортный газ поступает на Украину через "Нафтогаз", а тот перепродает с наценкой в 1 доллар на тысячу кубометров часть газа "дочке" российского концерна "Газпром сбыт Украина". В 2009 году компания продала около 10 процентов от всего потребленного промышленностью газа (18 миллиардов кубометров) на Украине.
В.ЯНУКОВИЧ намерен документально зафиксировать изменение цены на российский газ уже в мае в ходе первого визита в Киев Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА. Президент Украины ранее говорил, что подписанное прежним правительством десятилетнее газовое соглашение является "несправедливым", а цены на импортный газ должны быть снижены.
Ранее в марте первый вице-премьер министр правительства Украины Андрей Клюев заявил, что правительство и парламент уже готовят новый закон о передаче украинской газотранспортной системы в концессию после создания газотранспортного консорциума. Противником подобного сценария выступила экс-премьер Украины Юлия ТИМОШЕНКО.
"Газпром", для которого Украина является крупнейшим покупателем, ранее говорил, что не видит причин для пересмотра соглашений. До кризиса Украина добывала около 20 миллиардов кубометров газа в год при потреблении около 50 миллиардов.