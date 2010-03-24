Азаров: разговоры об отчуждении ГТС - спекуляции оппозиции

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ называет спекуляциями оппозиции разговоры об отчуждении украинской газотранспортной системы.

Об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня на заседании правительства.

«Относительно спекуляций вокруг нашей газовой трубы. Еще раз подчеркиваю – это спекуляции так называемой оппозиции и ничто другое», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ 19 марта в Запорожье заявил, что правительство инициирует передачу украинской газотранспортной системы в концессию.

"Руководство государства Украина, которое сейчас ушло в отставку, вело неправильную политику: вместо того, чтобы привлекать наших партнеров работать через Украину, мы постоянно последние 5 лет искали врагов. А в результате мы можем получить, что через 5-7 лет по окончании строительства Северного и Южного потоков наша газотранспортная система будет не нужна ни России, ни странам Евросоюза. Потому что все поставки газа из России в Евросоюз пойдут в обход Украины. Нашу существующую газотранспортную систему можно будет порезать на металлолом, не более того", - заявил А.КЛЮЕВ.

Поэтому, сказал первый вице-премьер, во избежание такого результата сейчас инициируется создание тройного консорциума Украины, России и Евросоюза и последующая передача украинской ГТС в концессию.

Комментируя это заявление, лидер объединенной демократической оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО отметила, что создание консорциума по управлению украинской газотранспортной системой будет незаконным.

Она также предупредила нынешнее правительство о будущей ответственности за незаконные действия. "Нынешняя власть - не вечна, ответственные политики вернутся к государственному рулю и отменят антигосударственные соглашения, если они будут заключены. Сдавать в управление ГТС - все равно, что сдать в управление Украину", - убеждена она.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что еще в 2007 году Верховная Рада по инициативе БЮТ приняла закон, которым запрещены какие-либо формы отчуждения украинской газотранспортной системы.