Руководство ТЭК обновит отношения с «Газпромом»

Новое руководство украинского топливно-энергетического комплекса нацелено на обновление отношений с ОАО «Газпром» (Россия) и выстраивание справедливого, взаимовыгодного партнерства в газовой отрасли.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОАО «Газпром», об этом сказал министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО в ходе рабочей встречи с председателем правления ОАО «Газпром» Алексеем МИЛЛЕРОМ во вторник в Москве.

В сообщении отмечается, что стороны обсудили вопросы поставок российского газа в Украину.

На встрече было отмечено, что в I квартале 2010 года НАК «Нафтогаз Украины» отбирает меньше газа, чем предусмотрено контрактом. В связи с этим особую актуальность приобретает вопрос обеспечения необходимых объемов закачки газа в украинские ПХГ к началу осенне-зимнего периода 2010–2011 годов.

«Мы должны исходить из того, что НАК «Нафтогаз Украины» к началу осенне-зимнего периода 2010-2011 годов должен подойти, имея в подземных хранилищах необходимый объем газа, чтобы без проблем пройти осенне-зимний максимум», — сказал А.МИЛЛЕР.

Он отметил, что решение этой задачи необходимо как для обеспечения газоснабжения потребителей Украины, так и для надежного транзита российского газа в Европу.

Справка УНИАН. 19 января 2009 года ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 годы и об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 годы.

24 ноября 2009 года ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали дополнения к контракту купли-продажи природного газа, в соответствии с которыми годовое контрактное количество газа на 2010 год установлено в объеме 33,75 млрд. куб. м.