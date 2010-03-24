«Газ Украины» будет ограничивать газоснабжение предприятий ТКЭ
Имеющих задолженность
ДК «Газ Украины», во исполнение поручения НАК «Нафтогаз Украины», будет ограничивать газоснабжение предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ), которые накопили значительную задолженность за потребленный природный газ и не предоставили ДК «Газ Украины» графики ее погашения.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины».
В сообщении отмечается, что решение относительно ограничения газоснабжения принимается по итогам совещаний, которые проводятся специалистами ДК «Газ Украины» с руководителями предприятий ТКЭ-должников и местных органов власти, с целью приведения потребления природного газа предприятиями ТКЭ к уровню подтвержденных ресурсов, а также обеспечения полных и своевременных расчетов за потребленный энергоресурс.
По состоянию на 23 марта 2010 года совещания проведены с представителями местных органов власти и предприятий ТКЭ Житомирской, Черкасской, Черниговской, Винницкой, Сумской, Кировоградской, Одесской, Ровенской, Киевской областей и г. Киева.
Принято решение об ограничении газоснабжения предприятий коммунальной теплоэнергетики, которые не соблюдают дисциплину газопотребления, наращивают задолженность за потребленный природный газ и не предоставили ДК «Газ Украины» утвержденные графики погашения задолженности.
Это, в частности, КП «Теплоснабжение города Одессы», ОАО «Одесская ТЭЦ», КП «Житомиртеплоэнерго», ЗАО «Тепловодэнергия» (г. Каменец-Подольский), КП «Бердичевтеплоэнерго», КП «Васильковтепломережа», КПП «Теплоэнергопостач» (г. Ирпень), КП «Малинтеплоэнерго», ПКПП «Теплокоммунсервис» (г. Ирпень), КП «Беловодсктепло» (Луганская обл.), «Березаньтепломережа» (Киевская обл.), КП «Теплосервис» (г. Коростышев).
ДК «Газ Украины» и в дальнейшем будет принимать меры по обеспечению полной оплаты предприятиями ТКЭ стоимости потребленного природного газа, укрепления дисциплины расчетов за газ, говорится в сообщении.
Также компания отмечает, что значительная задолженность предприятий ТКЭ за природный газ осложняет аккумуляцию НАК «Нафтогаз Украины» средств для своевременных и полных расчетов за импортированный природный газ.
Справка УНИАН. Долг предприятий ТКЭ перед ДК «Газ Украины» за газ, потребленный в отопительном сезоне 2009-2010 гг. (с 01.10.1009), составляет 4,22 млрд. грн., а уровень их расчетов - 52%. Также значительной является задолженность за природный газ, потребленный в прошлом отопительном сезоне 2008-2009 гг. (долг - 1,98 млрд. грн., уровень расчетов - 78%). Кроме того, АЭК «Киевэнерго» задолжала за потребленный в 2009-2010 гг. природный газ 1,95 млрд. грн. (уровень оплаты в 2010 г. - 39%).
Согласно положениям ст. 13 Закона Украины «О теплоснабжении» ответственность за теплоснабжение возложена на органы местного самоуправления.
В соответствии с требованиями постановления Кабинета министров Украины от 27.12.2001 г. №1729 импортированный природный газ реализуется в Украине лишь при условии стопроцентной оплаты потребителями использованного природного газа.