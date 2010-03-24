Акционерам «Полтаваоблэнерго» удалось провести собрание

Акционеры энергоснабжающей компании ОАО «Полтаваоблэнерго» в среду, 24 марта, впервые с 2001 года смогли собрать кворум и провести собрание акционеров общества.

Об этом УНИАН сообщили в компании.

Согласно сообщению, для участия в собрании зарегистрировались акционеры, владеющие суммарно около 72% акций «Полтаваоблэнерго».

В компании пока не уточняют итогов голосования по вопросам, внесенным в повестку дня.

Напомним, повестка дня сегодняшнего собрания включала в себя вопросы по смене глав и членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления общества.

Акционеры облэнерго также планировали внести изменения и дополнения в устав и внутренние нормативные документы, реорганизоваться из закрытого АО в публичное АО, перевести акции общества в бездокументарную форму, сменить регистратора и распределить прибыль, полученную по итогам 2009 года.

«Полтаваоблэнерго» не могло провести собрание акционеров на протяжении 9 лет из-за конфликта акционеров. Последнее собрание акционеров общества состоялось в 2001 году.

Справка УНИАН. ОАО «Полтаваоблэнерго» занимает монопольное положение на рынке энергоснабжения Полтавской области.

В настоящее время около 72% акций «Полтаваоблэнерго» контролируют структуры Игоря КОЛОМОЙСКОГО и Константина ГРИГОРИШИНА, еще 25%+1 акция облэнерго принадлежат государству и находятся в управлении Фонда госимущества.

В 2009 году компания увеличила чистую прибыль в 2,8 раза, по сравнению с 2008 годом, – до 55,386 млн. грн.