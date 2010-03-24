Первым зампредседателя правления «Нафтогаза» назначен Триколич

Кабинет Министров Украины назначил первым заместителем председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Владимира ТРИКОЛИЧА вместо Игоря ДИДЕНКО.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Управления по связям с общественностью и СМИ НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ.

Также, по его словам, Кабмин назначил новых заместителей председателя правления, о чем компания позже сообщит в официальном пресс-релизе.

Напомним, В.ТРИКОЛИЧ занимал должность первого заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» в 2000-2004 гг., а в 2008-2009 гг. работал заместителем председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.