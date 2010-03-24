Азаров и Путин обсудят газовые соглашения между Украиной и РФ

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ и премьер-министр РФ Владимир ПУТИН завтра в Москве будут рассматривать вопрос корректировки газовых соглашений.

Об этом Н.АЗАРОВ сообщил сегодня во время представления председателя ГНА, сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров.

По его словам, необоснованно высокие цены на газ для Украины создают большие проблемы для экономики нашего государства. Именно поэтому, в частности, этот вопрос будет на первом месте во время встречи премьеров Украины и России, которая состоится 25 марта в Москве.

"Мы рассчитываем на то, что взаимовыгодный проект соглашения будет разработан, и мы совместно его будем реализовывать. Мы, безусловно, должны найти компромиссное решение, которое сделало бы возможным развитие украинской экономики", - отметил премьер-министр Украины.

Н.АЗАРОВ вновь назвал спекуляцией разговоры об отчуждении украинской газотранспортной системы: "Я могу вас успокоить: ни о каком отчуждении, ни под каким соусом, речь не идет. Абсолютно".

По его словам, сейчас речь может идти исключительно о модернизации отечественной ГТС.

Глава правительства также отметил, что на встрече с премьер-министром России будет рассматриваться очень широкий спектр вопросов: "Наши переговоры в Москве, конечно, будут иметь очень много составляющих. Это не только газовые вопросы, но и широкий спектр наших отношений".