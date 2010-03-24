Председателем правления «Полтаваоблэнерго» назначен Засименко

Председателем правления ОАО «Полтаваоблэнерго» назначен Евгений ЗАСИМЕНКО, исполняющий обязанности председателя правления Владимир ЧЕРНЯВСКИЙ освобожден от занимаемой должности.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

По его словам, соответствующее решение сегодня принято на собрании акционеров.

«Сегодня впервые с 2001 года ОАО "Полтаваоблэнерго" провело собрание акционеров. До этого всегда собрания не проводились из-за отсутствия кворума. Сегодня ЧЕРНЯВСКИЙ был уволен. Завтра нового председателя правления представят коллективу», - сказал источник.

Справка УНИАН. ОАО «Полтаваоблэнерго» занимает монопольное положение на рынке энергоснабжения Полтавской области.

В настоящее время около 72% акций «Полтаваоблэнерго» контролируют структуры Игоря КОЛОМОЙСКОГО и Константина ГРИГОРИШИНА, еще 25%+1 акция облэнерго принадлежат государству и находятся в управлении Фонда госимущества.

В 2009 году компания увеличила чистую прибыль в 2,8 раза, по сравнению с 2008 годом, – до 55,386 млн. грн.