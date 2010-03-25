Нефть на мировых площадках подешевела

Цены на нефть на мировых рынках в среду, 24 марта, понизились на фоне опасений инвесторов, связанных с финансовыми проблемами Греции и Португалии, а также на фоне укрепления американского доллара по отношению к евро, сообщает FP.

В среду международное рейтинговое агентство Fitch снизило суверенный рейтинг Португалии с "АА" до "АА-" с "негативным" прогнозом. В агентстве отметили, что существует вероятность ухудшения ситуации в сфере госфинансов страны в среднесрочной перспективе. Также сохраняется напряженная ситуация вокруг другой страны-участницы европейского валютного союза - Греции, которой в течение ближайших двух месяцев предстоит выплатить или рефинансировать около 20 миллиардов евро госдолга.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil упала на 1,30 доллара - до 80,61 доллара за баррель.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 1,08 доллара - до 79,62 доллара за баррель.