Азаров и Путин сегодня разберутся с газовыми контрактами

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ и премьер-министр РФ Владимир ПУТИН сегодня в Москве будут рассматривать вопрос корректировки газовых соглашений.

Об этом Н.АЗАРОВ сообщил вчера во время представления председателя ГНАУ.

По его словам, необоснованно высокие цены на газ для Украины создают большие проблемы для экономики нашего государства. Именно поэтому, в частности, этот вопрос будет на первом месте во время встречи премьеров Украины и России, которая состоится 25 марта в Москве.

"Мы рассчитываем на то, что взаимовыгодный проект соглашения будет разработан, и мы совместно его будем реализовывать. Мы, безусловно, должны найти компромиссное решение, которое сделало бы возможным развитие украинской экономики", - отметил премьер-министр Украины.

Н.АЗАРОВ вновь назвал спекуляцией разговоры об отчуждении украинской газотранспортной системы: "Я могу вас успокоить: ни о каком отчуждении, ни под каким соусом, речь не идет. Абсолютно".

По его словам, сейчас речь может идти исключительно о модернизации отечественной ГТС.

Глава правительства также отметил, что на встрече с премьер-министром России будет рассматриваться очень широкий спектр вопросов: "Наши переговоры в Москве, конечно, будут иметь очень много составляющих. Это не только газовые вопросы, но и широкий спектр наших отношений".