Кабмин назначил заместителей пред.правления «Нафтогаза»

Кабинета министров Украины распоряжением от 24 марта т.г.

назначил заместителями председателя правления Национальной акционерной компании «Нефтогаз Украины» Евгения КОРНИЙЧУКА и Эдуарда ШВИДКОГО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Нафтогаза».

Сообщается, что новых топ-менеджеров компании трудовому коллективу представил министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО.

Отметим, Е.КОРНИЙЧУК в 2004-2005 гг. занимал должность зам.гендиректора по финансам ДК «Укргазвыдобування». В последние годы занимал руководящие должности на предприятиях нефтегазовой отрасли.

Э.ШВИДКИЙ в 2003-2005 гг. работал на руководящих должностях в дочерних предприятиях и главной структуре НАК «Нафтогаз Украины». С 2005 по 2007 гг. работал зам.председателя правления НАК «Надра Украины». В 2007-2008 гг. занимал должности первого заместителя и заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины назначил первым заместителем председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Владимира ТРИКОЛИЧА вместо Игоря ДИДЕНКО.

Напомним, В.ТРИКОЛИЧ занимал должность первого заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» в 2000-2004 гг., а в 2008-2009 гг. работал заместителем председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.