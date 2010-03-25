Ющенко: Рада не проголосует за передачу ГТС в концессию

Бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО уверен, что в Верховной Раде не будет достаточного количества голосов депутатов для принятия решения о передаче украинской газотранспортной системы в концессию.

Об этом он заявил в интервью изданию «Коммерсант-Украина» (№52 от 25 марта 2010 года).

«Но я не думаю, что в парламенте сложится такая комбинация политических сил, которая поддержит отмену закона о невозможности передачи управления ГТС. Нет таких обстоятельств, при которых эксплуатация ГТС другим государством была бы выгоднее, чем ее использование национальной монополией», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Кроме того, считает он, в стране нет такого политика, который сможет вывести ГТС из национального управления или собственности.

В.ЮЩЕНКО отметил, что у него есть своя версия происходящего сейчас в данном вопросе. «Чтобы пояснить ее, я вернусь к событиям годичной давности. Безусловно, когда ТИМОШЕНКО подписала с Россией соглашения о транзите и закупке газа на 10 лет вперед, это была невиданная в нашей истории капитуляция», - сказал он. По словам экс-президента, речь идет не только о размерах тарифов, поскольку Россия, получив тогда «козырный туз, теперь требует: отдайте ГТС, и мы все вам простим». По мнению В.ЮЩЕНКО, именно поэтому некоторые политики, не имея национальной позиции, потихоньку поднимают эту тему.