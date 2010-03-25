Украина может предложить Беларуси мощности "Одесса-Броды"

Украина может предложить Беларуси мощности нефтепровода «Одесса-Броды» для транспортировки нефти из Венесуэлы на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.

Как сообщает Европейское радио для Беларуси, об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Беларуси Игорь ЛИХОВОЙ на пресс-конференции в Минске.

"Я могу сказать, что действительно, наверное, самый дешевый путь – это проект «Одесса-Броды». Сарматия, консорциум. Он не нуждается ни в каких технических изменениях и денежной подпитке этого проекта. Нужно лишь получить гарантию поставок нефти (из Венесуэлы – УНИАН)», - сказал И.ЛИХОВОЙ.

По его словам, Украина также может предоставить Беларуси тарифные льготы на транспортировку нефти железнодорожным транспортом.

Как сообщал УНИАН, Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО и Президент Венесуэлы Уго ЧАВЕС договорились об организации поставок венесуэльской нефти в Беларусь. Страна вынуждена искать возможности диверсификации путей поставок нефти из-за увеличения Россией пошлины при поставках своей нефти на белорусские НПЗ.

Предусматривается, что Венесуэла в мае 2010 года поставит в Беларусь через Одесский порт пробную партию нефти объемом до 80 тыс. тонн, а до конца года планирует поставить до 4 млн. тонн.