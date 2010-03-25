В Тернопольской области построена станция по производству биоэтанола

В Тернопольской области на базе ГП «Хоростковский спиртзавод» построена станция по производству биоэтанола.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, в презентации станции приняли участие глава облгосадминистрации Юрий ЧИЖМАРЬ и директор представительства концерна «Укрспирт» в Тернопольской области Игорь КОМИНКО.

В пресс-службе отметили, что станция по производству биоэтанола является собственностью группы компаний «Техинсервис» (Киев).

Мощность станции составляет 20 тыс. дал, или 160 тонн в сутки.

Согласно технико-экономическим данным, станция будет работать 330 дней в году. Для этого ГП «Хоростковский спиртзавод» необходимо 55 тыс. тонн мелассы, из которой будет выработано 1,65 млн. дал, или 13,7 тыс. т, спирта в год. Оставшуюся загрузку станции в 15 тыс. дал спирта в сутки обеспечат шесть спиртзаводов области, для чего нужно 125 тыс. т кукурузы, из которой будет выработано 4,5 млн. дал, или 37,5 тыс. т, биоэтанола.

Общее количество выработанного биоэтанола составит 6,15 млн. дал, или 51,2 тыс. т в год.

«Загрузка станции рассчитанным количеством сырья с проектным количеством произведенного биоэтанола положительно скажется на разгрузке конкуренции рынка спирта и обеспечит 100-процентный сбыт, ритмичную работу спиртзаводов, взаимодействие между переработчиками и сельхозпроизводителями», – сказал И. КОМИНКО.

Ю.ЧИЖМАРЬ в свою очередь отметил, что для надлежащей работы станции следует законодательно урегулировать рынок производства и потребления биологических видов топлива и создать необходимые условия для стимулирования их производства и потребления в Украине. Он напомнил, что в октябре 2009 года в парламент был подан проект соответствующего закона, который предусматривает нормы обязательного использования биоэтанола и биодизеля при производстве моторного топлива (в 2010 году – не меньше 2%, в 2011-м – не меньше 3%, в 2012-м – не меньше 4%, в 2013-м – не меньше 5%). «Такой закон крайне необходим и действует во всех цивилизованных странах. Потому мы планируем акцентировать внимание и Президента, и премьер-министра Украины на том, что данный закон нужно рассмотреть как первоочередной», - сказал Ю. ЧИЖМАРЬ.