В Крыму цены на бензин и дизтопливо выросли на 35-55 коп.

В Автономной Республике Крым за минувшую неделю с 18 по 25 марта розничные цены на бензин и дизельное топливо выросли на 0,35-0,55 грн.

Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в АРК.

По данным управления, по состоянию на 25 марта на крымских АЗС цена бензина марки А-95 выросла с 7,68-7,98 грн. до 8,05-8,35 грн. за 1 литр, А-95 (premium) - с 8,10-8,15 грн. до 8,55-8,70 грн. за 1 литр. Цена 1 литра бензина марки А-92 выросла с 7,20-7,50 грн. до 7,55-7,85 грн., А-80 - с 6,65-6,95 грн. до 7,05-7,40 грн.

Кроме того, за минувшую неделю на крымских АЗС цена дизельного топлива увеличилась с 6,64-6,95 грн. до 7,06-7,35 грн. за 1 литр.