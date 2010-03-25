Белоруссия подала в суд СНГ иск против России

12:32, 25 марта 2010
Энергетика
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Из-за нефтяных пошлин

Белоруссия подала в экономический суд СНГ иск против России по поводу взимания нефтяных пошлин. Об этом сообщил в четверг представитель пресс-службы белорусского Министерства юстиции.

«Министерство юстиции обратилось в экономический суд СНГ, выполняющий функции суда ЕврАзЭС, с исковым заявлением по вопросу правомерности взимания вывозных таможенных пошлин на продукты переработки нефти и нефтехимическое сырье, поставляемое из России в Белоруссию», - сказал исчтоник, передает РИА «Новости».

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