Белоруссия подала в суд СНГ иск против России

Белоруссия подала в экономический суд СНГ иск против России по поводу взимания нефтяных пошлин. Об этом сообщил в четверг представитель пресс-службы белорусского Министерства юстиции.

«Министерство юстиции обратилось в экономический суд СНГ, выполняющий функции суда ЕврАзЭС, с исковым заявлением по вопросу правомерности взимания вывозных таможенных пошлин на продукты переработки нефти и нефтехимическое сырье, поставляемое из России в Белоруссию», - сказал исчтоник, передает РИА «Новости».