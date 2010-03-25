Еврокомиссар: запуск Nabucco может затянуться до 2018 года

Еврокомиссар Гюнтер Эттингер считает, что ввод в эксплуатацию Nabucco может затянуться, и газопровод начнет работу не раньше 2018 года. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Sueddeutsche Zeitung.

Таким образом, запуск проекта может быть отложен на четыре года по сравнению с нынешними планами Евросоюза. Газопровод, который будет поставлять газ из центральной Азии в Европу и обеспечит независимость европейских государств от российских поставок, остается «проектом престижа» для ЕС, заявил Эттингер, передает «Газета.Ru».