Операторы рынка должны снизить цены на бензин до 29 марта

Антимонопольный комитет Украины (АМК) возбудил дело против 15 нефтетрейдеров по признакам антиконкурентных согласованных действий на рынке нефтепродуктов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполняющий обязанности главы АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, дело возбуждено, в частности, против компаний: «ТНК-ВР коммерс», СП «Кершер», концерн «Галнафтогаз», ЗАО «Укртатнафта», «УТН-Восток», «ВикОйл», «Лукойл-Украина», «Альянс-холдинг», «Альфа-нафта», «Запорожнефтепродукт», «Веста сервис», «Укрнафта», «МС Ойл Кард», «Транспетролиум», ТД «Континиум-Галичина».

По словам А.МЕЛЬНИЧЕНКО, на протяжении февраля-марта розничные цены на нефтепродукты в Украине были стабильными, а в период 22-23 марта на автозаправочных станциях практически по всей Украине цены на бензин А-95 и на дизельное топливо были повышены на 30-35 коп. одновременно.

На бензин А-95 цены были подняты до уровня 8,0-8,35 грн./литр (до повышения цена составляла: минимальная - 7,60, максимальная - 7,95 грн./литр), дизельное топливо – 7,0-7,35 грн./литр (6,60 - 6,95 грн./литр).

При этом А.МЕЛЬНИЧЕНКО отметил, что такое увеличение одновременно на всей территории Украины и у всех операторов не может быть одинаковым, поскольку у каждого оператора разные затраты, разные закупочные схемы и т.д.

Также А.МЕЛЬНИЧЕНКО отметил, что Антимонопольный комитет рекомендовал отмеченным операторам рынка нефтепродуктов снизить цены до экономически обоснованного уровня и прекратить действия, которые нарушают конкурентное законодательство. По его словам, о таких своих действиях операторы должны сообщить в АМК до 29 марта.

При этом он добавил, что в случае, если операторы не выполнять рекомендации АМК, то Комитет будет учитывать такие действия нефтетрейдеров при принятии решения как отягощающие.

Также А.МЕЛЬНИЧЕНКО добавил, что возможные санкции к операторам нефтерынка за нарушения конкурентного законодательства могут быть применены в виде штрафа в размере до 10% годовой выручки компании.

Как сообщал УНИАН, в конце мая 2009 года АМК поручил своим региональным отделениям проверить обоснованность повышения цен на нефтепродукты. В частности, расследование касалось самых крупных операторов – ОАО «Укрнафта», ООО «ТНК-ВР Коммерс», ПИИ «ЛУКОЙЛ-Украина», ЗАО «ЛИНИК», ООО «Параллель-М ЛТД», ООО «ТД «Континиум-Галичина», ОАО «Концерн «Галнафтогаз», ОАО «ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ», ЗАО «Укртатнафта», ООО «НК Альфа-нафта», ОАО «Нефтехимик Прикарпатья», ОАО «НПК Галичина» и тех предпринимателей, которые имеют рыночную долю на региональных рынках бензинов и дизельного топлива.

Напомним, на протяжении 2009 года АМК привлек к ответственности 62 нефтетрейдера, которые работают на всей территории Украины, в том числе и под брендами «Укртатнафта», «ОККО», WOG, «ЛУКОЙЛ» и т.п.